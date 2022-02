Nouvelle offensive neigeuse sur nos régions....peu de problèmes de circulation

Un manteau blanc, de 2 à 7 cm, a recouvert nos régions cette nuit et ce matin.... la neige était attendue.... les automobilistes sont restés prudents... pas de difficultés majeures de circulation.... le traitement des axes routiers principaux se poursuit..... le réseau secondaire en campagne reste lui périlleux .....



Les camions de plus de 7 tonnes et demi sont interdits à la circulation dans la Manche et sur l? A 84.... circulation délicate sur les autoroutes A 28 entre Alençon et le Mans, et sur l? A 88 sur le secteur d?Argentan....

les camions de plus de 7 tonnes 5 sont interdits à la circulation dans la manche et sur l? A 84 !



Pas de ramassage scolaire dans l? Orne, le Calvados, la Manche et l? Eure aujourud?hui....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire