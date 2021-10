Tourville-la-Rivière. Arnaque au ferry en Normandie : "Il m'a paru fiable, je lui ai donné 360 €"

Il est 13 heures, ce samedi 29 octobre 2016. Un habitant de l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) fait le plein dans une station-service au Carrefour de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Là, il se fait aborder par un Britannique: "Il me dit qu'il est Irlandais, qu'on lui a volé ses papiers", rembobine Claude*. "Il lui faut de l'argent pour prendre le ferry et faire le plein de sa voiture, immatriculée en Grande-Bretagne".

"Il m'a vraiment paru fiable"

Méfiant, la victime finit par croire l'escroc: "Il me donne son numéro de téléphone, qui fonctionne bien, m'indique sa page Facebook, où il y a un historique et où il échange avec du monde. Il m'a vraiment paru fiable". La victime finit par faire le plein pour l'arnaqueur, et par lui donner 300 € en espèces: "En tout, cela m'a coûté 360 €". Le suspect lui demande un RIB et lui promet de lui faire le virement le lendemain.

"Il me répond fuck you!"

Dimanche passe et aucune trace de virement. Claude appelle alors l'Irlandais… qui lui raccroche au nez. Il en parle à un ami policier, qui craint l'arnaque. Claude envoie alors un texto à celui qu'il a aidé: "Il m'a répondu 'Fuck you!'"

Claude sait maintenant qu'il ne reverra jamais ses 360 €. Mais il compte déposer plainte et qu'une enquête soit menée pour fraude et abus de confiance. Car cette "arnaque au ferry" n'est pas une première: beaucoup en ont fait état au Luxembourg et dans le centre de la France. La Normandie est désormais touchée.

*Le prénom a été modifié

A LIRE AUSSI.

Normandie : José Mizrahi, juif aux parents déportés pendant la guerre, raconte la vie de ses sauveurs

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré