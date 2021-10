Rallye: la passe de quatre pour Ogier et Volkswagen

Le Français Sébastien Ogier et la marque allemande Volkswagen ont fait la passe de quatre, comme le nombre de titres mondiaux pilotes et constructeurs remportés d'affilée, grâce à une quatrième victoire consécutive au Rallye de Grande-Bretagne (ex-RAC).

Le Français a parfaitement géré, jusqu'à la fin de la 22e et dernière épreuve spéciale, son avance sur l'Estonien Ott Tänak (Ford Fiesta RS), impeccable pendant tout le rallye. Seul pilote de pointe équipé de pneus Dmack, Tänak a encore fait un festival de temps scratch dimanche matin et termine à dix secondes seulement du désormais quadruple champion du monde.

"J'ai dû être vigilant jusqu'au bout, car Ott (Tänak) a volé tout le week-end, sans faire la moindre erreur. J'étais obligé de faire un rallye parfait pour le battre", a expliqué Ogier au point stop de la 22e et dernière spéciale, une Power Stage remportée elle aussi par l'Estonien, avec trois points de bonus à la clé.

"Mon but ici était d'assurer le titre des constructeurs à VW, je veux leur rendre hommage car sans eux je n'aurais pas réussi tout ça", a ajouté Ogier, seul pilote de l'armada VW à avoir fait honneur à son statut. Jari-Matti Latvala termine ainsi 7e et Andreas Mikkelsen 12e, après avoir été retardés vendredi par des casses de transmission qui ont épargné Ogier, dans une voiture identique.

- Neuville, dauphin d'Ogier ? -

C'est la 38e victoire d'Ogier en WRC, dont quatre d'affilée au pays de Galles. A 32 ans, il est le patron quasiment imbattable du Mondial des rallyes. Sauf quand il est obligé de balayer la piste en passant le premier, ce qui l'avait empêché de gagner sur terre cette saison, pendant plusieurs mois.

Ce week-end, les conditions étaient différentes car la terre galloise était mouillée, ce qui constituait plutôt un avantage pour l'équipage champion du monde. Cela donne encore plus de crédit à la performance globale de Tänak, qui a menacé Ogier jusqu'au bout et conclu par un grand chelem dimanche matin: six temps scratch sur six.

Cela devrait lui assurer un volant de titulaire chez Ford/M-Sport l'an prochain, surtout si le Norvégien Mads Ostberg part chez Toyota, qui fera son grand retour en WRC l'an prochain.

Le podium est complété par le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20), troisième à une minute et demie d'Ogier. Il fait la bonne opération du week-end en confortant sa 2e place du championnat aux dépens de Mikkelsen. Le Norvégien se consolera avec les deux points de sa 2e place dans la Power Stage, derrière Tänak et devant Neuville.

Qui sera le dauphin d'Ogier ? Ce sera le seul enjeu du rallye d'Australie (17-20 novembre), avec désormais un avantage de 14 points pour Neuville (143 pts), actuel second du championnat, devant Mikkelsen, 3e avec 129 pts.

A LIRE AUSSI.

F1: Rosberg, première chance pour le sacre au GP du Mexique