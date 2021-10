Port-en-Bessin. Calvados : il cultive du cannabis chez son père… avec l'accord de celui-ci

C'est pour détention et usage de stupéfiants, à Port-en-Bessin (Calvados), au nord de Bayeux, qu'un homme âgé de 30 ans a été jugé le jeudi 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Perquisitions

Le vendredi 30 janvier 2015, c'est à l'occasion d'une banale enquête de vol de carburant que les gendarmes se présentent chez une dame. À son domicile, ils repèrent un joint et une réserve de 26 g de cannabis. Celle-ci reconnaît être consommatrice et évoque le nom d'un ami. Or, cet homme est bien connu de la justice pour ce genre de faits. Une perquisition chez celui-ci s'avère infructueuse. Par contre, la "descente" chez son père sera payante…

Chambre de culture aménagée

Les gendarmes y découvrent une véritable chambre de culture aménagée, avec thermomètre et pompe d'arrosage. S'y ajoute une généreuse plantation dans un coin du jardin.

Le père valide le projet

Le prévenu reconnaît les faits et explique: "Pour que je consacre plus d'argent à mes enfants, mon père avait validé mon projet. J'ai arrêté d'acheter de la résine de cannabis en 2013, au début de mes cultures, mais depuis 2015, je n'y touche plus".

4,5 kg de plantes séchées saisis

Il poursuit: "Mais je n'avais pas dû arrêter la pompe dans la chambre et cela a créé une inondation. Alors j'ai mis trois pieds dans le jardin. Je n'aurais jamais cru que ça donnerait autant!" En effet, 4,5 kg de plantes séchées sont saisis.

Septième passage au tribunal

Le ministère public constate: "Il craint la prison, et on le comprend! C'est tout de même son septième passage en jugement! Il semble s'être calmé, il était temps…". Des travaux d'intérêt général sont requis. Au final, il écope de 90 jours-amendes à 10 euros. Les scellés sont évidemment confisqués.

