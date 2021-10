Espagne: le conservateur Rajoy reconduit à la tête du gouvernement

Le chef du gouvernement conservateur espagnol sortant, Mariano Rajoy, 61 ans, a obtenu samedi soir la confiance des députés, ce qui met fin à dix mois de blocage politique.

"La confiance a été accordée au candidat Mariano Rajoy Brey", au pouvoir depuis 2011, a annoncé la présidente du Congrès Ana Pastor, à l'issue du vote.

Mariano Rajoy a été élu avec 170 voix contre 111 et 68 abstentions de députés socialistes.

Cette investiture met fin à dix mois de blocage politique entrainé par une fragmentation sans précédent du parlement entre quatre grands partis: les traditionnels Partis socialiste et parti populaire (droite) et deux nouveaux: Ciudadanos (centre) et Podemos (gauche radicale).

Ces quatre formations ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur un candidat.

Le socialiste Pedro Sanchez a ainsi échoué deux fois à obtenir la confiance de la chambre, puis Mariano Rajoy à trois reprises, fin août début septembre et jeudi.

C'est l'abstention des 68 députés socialistes décidés à éviter de nouvelles législatives -- les troisièmes en un an -- qui a finalement débloqué la situation.

