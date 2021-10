Folligny. Manche : contrôles de vitesse renforcés, un automobiliste flashé à 135 km/h au lieu de 80

Ce week-end à rallonge de la Toussaint, du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016, est l'un des plus meurtriers dans l'hexagone. Dans la Manche depuis le début de cette année, 26 personnes sont mortes dans des accidents de la route.

Les causes sont connues : vitesse, alcool, stupéfiants, refus de priorité et usage des téléphones ou des tablettes au volant.

Contrôles routiers de jour comme de nuit

Pour lutter contre l'insécurité routière, les contrôles de gendarmerie et de police seront renforcés tout ce week-end, de jour comme de nuit.

Ce vendredi 28 octobre 2016, deux opérations de contrôles routiers, au niveau des communes de Saint-Pierre-Langers (Manche) et de Folligny (Manche).

135 km/h au lieu de 80

270 véhicules ont été contrôlés ce vendredi, 14 infractions ont été sanctionnées, dont 11 excès de vitesse. Un automobiliste a été flashé à 135 km/h au lieu de 80. Son permis probatoire lui a été retiré.

