Saint-Lô. Saint-Lô : la Poste du Val Saint-Jean sauvée ?

À l'occasion d'un entretien avec Olivier Marmion, directeur de Cabinet du Préfet de la Manche, la pétition pour le maintien du bureau de Poste du Val Saint-Jean, signée par environ 3 000 personnes, a été remise par une délégation composée des syndicats CGT, FO et SUD, de quatre membres du Conseil de citoyens du Val Saint-Jean, de l'association UFC Que Choisir, du député de la circonscription, de la conseillère départementale du canton de St-Lô 2 et du maire de Saint-Lô.

Une concertation avant 2017

Selon le maire de Saint-Lô, le directeur de Cabinet a confirmé "que le Bureau de Poste du Val Saint-Jean n'allait pas fermer le 31 décembre 2016 et qu'une réunion de concertation, sous l'autorité du Préfet de la Manche, sera programmée pour mi-décembre 2016 au plus tard en Préfecture. Cette concertation réunira la délégation régionale Normandie du groupe La Poste et les participants à l'échange de ce jour."