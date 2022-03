Les voeux de Nicolas Sarkozy à la ruralité

Nicolas Sarkozy était ce midi à Mortagne au Perche, venu présenter ses v?ux à la France rurale.

Sa visite a commencé dans une exploitation agricole. Puis, devant 1 millier de maires et de représentants de l?agriculture et de la ruralité, réunis au Carré du Perche.

Pendant les 40mn de l?allocution présidentielle, Nicolas Sarkozy a bien sûr tenté de rassurer l?agriculture, dont le projet de modernisation a été présenté hier en Conseil des Ministres; avec par exemple 25% d?augmentation du budget de l?Etat aux agriculteurs pour 2010 ? avec aussi une meilleure répartition des marges entre producteurs et distributeurs.

L?agriculture, mais aussi plus généralement : la ruralité, avec l?annonce du lancement d?un satellite pour permettre l?accès à Internet à haut débit, dans les campagnes les plus reculées?

Le président à aussi évoqué La Poste, l?éducation, ou encore la santé : le président a annoncé le lancement d?une mission sur la médecine libérale.

Communes, intercommunalité, départements, régions : Nicolas Sarkozy veut simplifier le millefeuille administratif; cette réforme territoriale sera examinée la semaine prochaine?



2h30 montre en main : la durée totale de cette visite de Nicolas Sarkozy en Basse-Normandie ... Le président s?est quand même arrangé pour citer plusieurs fois dans son allocution : Jean-François Legrand, tête de liste UMP aux prochaines élections régionales en Basse-Normandie?

Et ils étaient seulement 75 : les manifestants à protester contre la politique gouvernementale ? dans Mortagne sous très haute surveillance policière, comme à chaque sortie présidentielle.

