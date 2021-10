Les frasques de l'escroc normand Christophe Rocancourt portées à l'écran

La vie sulfureuse du normand Christophe Rocancourt, natif d'Honfleur, digne d'un roman à la Arsène Lupin, sera portée à l'écran. L'information a été confirmée par Philippe Godeau, producteur de la Pan-Européenne dans une interview au magazine Première.



Après son incarcération aux États-Unis et son retour sur ses terres natales en 2005, l'escroc français est devenu une célébrité mondiale. Le public a pu découvrir les nombreuses personnalités qu'il a endossées et celles à qui il a extorqué de l'argent au travers de ces deux ouvrages autobiographiques "Moi, Christophe Rocancourt, orphelin, playboy et taulard" et "Mes vies", parues respectivement en 2012 et 2006, aux éditions Michel Lafon.



Pour l'instant, la date de sortie du film et les personnalités du casting sont encore inconnues