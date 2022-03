Après dissaption des brumes matinales un ciel lumineux avec quelques éclaircies avant le retour des nuages en soirée. T° de 0.8° à 6°

Il faisait ce mardi matin, 0,8° à Argentan, Mortagne et L?Aigle.... 1° à Flers .....1.7° à Alençon.....



La grisaille matinale avec des brumes et des brouillards locaux va se dissiper lentement ; elle fait place cet après-midi à un temps plus lumineux sous un ciel voilé qui laisse plus ou moins filtrer le soleil. Les températures maximales seront comprises entre 4 et 6 degrés !



Et ce soir, le ciel deviendra nuageux à l?approche d?une perturbation pluvio-neigeuse....

Des pluies d?abords aborderont les régions de Flers et de Domfront.... la neige viendra se mêler à la pluie.... la nuit prochaine avant de s?étendre à l?ensemble de nos régions..... les reliefs pourraient connaître une épisode neigeux uniquement....

