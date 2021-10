Brune, blonde, blanche ou ambrée, il y a en a pour tous les goûts chez Thierry Mazurier, brasseur à Belbeuf (Seine-Maritime). Mieux, depuis cet été, les amateurs de petite mousse peuvent fabriquer chez lui leur bière maison.

"J'avais la boutique depuis deux ans, et j'ai eu envie de faire ma propre bière, raconte Thierry Mazurier, installé devant ses rayons remplis de bières du monde entier. J'ai fait une formation de brasseur et finalement j'ai voulu partager ce goût de la fabrication."

Une palette de possibilités

Chez lui, les gens voient, touchent... et goûtent ! Selon leurs préférences, le brasseur les guide dans la composition de leur cuvée. "L'objectif est de leur faire découvrir la palette de possibilités qui existe en jouant simplement sur quelques ingrédients", décrit le professeur.

Une fois les explications bien enregistrées, les participants pourront même jouer les apprentis brasseur chez eux. "Si on respecte bien les règles - le plus dur étant la gestion des différentes températures - on peut même fabriquer sa bière dans une casserole", assure Thierry Mazurier.

Le succès n'est en revanche pas garanti à tous les coups. "Même les plus grandes brasseries doivent parfois jeter des litres de bière, rassure-t-il. D'ailleurs, il n'existe selon lui pas de recette miracle. "Une bonne bière pour vous ne sera pas forcément une bonne bière pour moi !"

Une production de 20 litres de bière

Pour plaire à tout le monde, il joue donc sur les nuances, accentuant ici l'amertume, ajoutant là un goût fruit ou une pincée d'épices. Certains restaurants lui demandent même de réaliser des bières sur mesure en fonction de leur carte.

Trois semaines après leur cours, les apprentis brasseurs récupèrent chez Thierry leurs bouteilles (avec étiquette personnalisée). Il leur faudra tout de même débourser 110 euros pour tenter l'expérience. "Sachant qu'ils repartent avec 20 litres de bière, et surtout le plaisir de la découverte, ce n'est finalement pas si cher" assure Thierry avant de préciser que les cours peuvent se faire en duo.

Pratique : Informations et réservations ici.

