L'information avait filtré samedi 22 octobre 2016. Trois jours plus tard, mardi 25 octobre, Gilles Déterville, conseiller départemental et conseiller municipal d'opposition à Caen (Calvados), a confirmé qu'il présentait sa candidature à l'investiture socialiste sur la première circonscription du Calvados.

Un choix qui fait suite à la décision de Philippe Duron, député sortant et ancien maire de Caen, de ne pas se représenter. Et ce, alors que ce dernier a désigné son successeur en la personne d'Éric Vève, lui-même conseiller départemental socialiste et élu de l'opposition municipale.

La cooptation ? "D'un autre âge"

"Ce système de cooptation est d'un autre âge", commente Gilles Déterville, qui immédiatement assure n'être "candidat contre personne". "Je suis candidat pour des idées. Des idéaux. Des valeurs. Ce n'est pas un jeu de personnes."

Soutien d'Arnaud Montebourg dans le cadre de la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle, l'élu caennais entend inscrire son programme dans le sien. Écoutez-le:

Caen. Législatives. Deux candidats à l'investiture socialiste pour la première circonscription du Calvados

À 59 ans, Gilles Déterville a été suppléant de Philippe Duron durant dix ans, entre 1997 et 2002, puis entre 2007 et 2012. Il se prononce en faveur d'un service civique obligatoire pour les 18/25 ans, la révocation à vie des élus condamnés, notamment dans le cadre d'affaires financières, la reconnaissance du vote blanc et l'instauration du vote obligatoire, la mise en place d'un revenu universel de base et la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels.

Interrogé, Éric Vève, qui devrait officialiser sa candidature sur la première circonscription du Calvados prochainement, n'a pas souhaité faire de commentaire. Il a toutefois indiqué qu'un "débat interne aura lieu devant les militants à la fédération".

Les militants auront à désigner leur candidat le 8 décembre prochain.

