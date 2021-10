En septembre 2016, Hélène Mialon-Burgat, maire socialiste de Mondeville, près de Caen (Calvados), a signé "l'appel des maires solidaires". Un collectif d'élus avait alors exhorté les maires de France à rester "fidèles" aux "valeurs" d'accueil de la République.

Des migrants depuis 18 mois dans le quartier du "Plateau"

Depuis un an et demi, la commune de Mondeville accueille, via une convention privée avec l'État, 14 familles étrangères ayant fui les guerres et les persécutions. Ceux-ci sont logés dans une maison privée d'un quartier résidentiel de la ville, et 18 mois après, l'édile ne regrette pas son choix et salue la collaboration de ses administrés.

Hélène Mialon Burgat était l'invitée de la rédaction de Tendance Ouest, mardi 25 octobre 2016, à 8h :

Mondeville. Accueil des migrants : Mondeville prouve que ça marche

