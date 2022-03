Temps gris ce matin, puis des éclaircies perceront cet après midi... T° froides : pas plus de 2° au meilleur de la journée

Météo France relevait tout à l?heure à 7h.... ? 0.5° à L?aigle et Mortagne.... 0°3 à Alençon, 0°8 à Argentan, et un maximum de 1°1 à Flers.....



La grisaille matinale évoluera très lentement en matiéne..... Ce n'est que dans le courant de l'après-midi que de l'air plus sec mais plus froid s'installe par le Pays d'Auge et le Pays d'Ouche. De belles éclaircies gagneront alors l?ensemble de nos régions.....



Les t° maxi ne dépasseront pas les 0 / 2° cet après midi.... ;



Météo France qui annonce une chute vertigineuse des t° pour la nuit proichaine, jusqu?à ? 7° !

