Douvres la Délivrande. Calvados : un homme contrôlé ivre, sous stupéfiant et sans papiers de véhicule

C'est sans assurance, sans carte grise, sans contrôle technique que les gendarmes appréhendent un homme alcoolisé et sous stupéfiants, le samedi 30 juillet 2016, à Douvres la Delivrande, au nord de Caen (Calvados).

Il insulte les gendarmes au téléphone

Les agents confisquent son permis de conduire. Quelques jours plus tard, voulant le récupérer, l'individu appelle la gendarmerie.

Énervé, il affirme que le contrôle n'était pas en règle, ponctuant son discours d'insultes bien senties.

Il a été jugé le mercredi 19 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool et sans papiers ainsi que pour outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique.

"Contrôlé sur un parking et non pas au volant"

A La barre, l'homme reconnait les délits tout en les minimisant : " Il est vrai que ce jour là, j'avais bu trois ou quatre verres de punch et aussi fumé un joint la veille au soir. Même si j'ai diminué, je fume chaque jour. Pour mon véhicule, je n'avais pas eu le temps de le mettre en règle. Mais ceci dit, j'ai été contrôlé sur un parking et non pas au volant..."

Ce à quoi il lui est répondu qu'il allait repartir et qu'il a bien fallut qu'il arrive.

Casier judiciaire relativement chargé

Le casier judiciaire du prévenu âgé de 33 ans se montre relativement chargé : dégradations, violence conjugale, outrages, violence en réunion, port d'arme, détérioration du bien d'autrui, stupéfiants... Les derniers faits remontant à 2009, cela est pris en considération par la cour.

Il est condamné à 2 mois de prison avec sursis et à 140h de travaux d'intérêts général. Il devra en outre verser : 100 euros à la victime, 100 euros pour défaut d'assurance, 70 euros pour défaut de contrôle technique et 70 euros pour conduite alcoolisée. Injonction de soins lui est faite.

