REPLAY VIDEO. Primaire à droite : interview exclusive de François Fillon à Caen

Plus de 600 personnes étaient réunies au Palais des Congrès de Caen pour soutenir la candidature de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, dont le premier tour se déroulera le dimanche 20 novembre prochain.

Rencontre avec les lecteurs et auditeurs de Tendance Ouest

Avant son meeting, François Fillon a passé plus d'une heure dans les locaux de Tendance Ouest à Caen. Il a répondu aux questions des rédactions de Tendance Ouest et La Manche Libre et à celles d'un panel d'acteurs de la société civile.

François Fillon a également accordé une interview exclusive à la radio Tendance Ouest.

REPLAY VIDEO de l'interview exclusive