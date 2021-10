Calais (AFP). L'évacuation totale de la "Jungle" de Calais commencera lundi à 8H00

L'évacuation totale de la "Jungle" de Calais, née il y a 18 mois et où vivent entre 6.400 et 8.150 migrants selon les sources, débutera lundi à 8H00 et devrait durer "une semaine", ont annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur et la préfecture du Pas-de-Calais.