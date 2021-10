Rouen. En Normandie, une enquête pour connaître les déplacements des habitants

Après la phase de repérage vient le temps des entretiens. L'enquête Ménages-Déplacements menée par la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) et l'agglomération Seine-Eure se poursuit. À compter du vendredi 4 novembre 2016, 11 000 personnes de cinq ans et plus, dont les logements ont été tirés au sort sur un périmètre de plus de 330 communes pour près de 740 000 habitants, vont être interrogés par des enquêteurs. La dernière enquête similaire remonte à 2006-2007.

Améliorer les transports, le stationnement, les infrastructures

L'objectif poursuivi est simple: connaître les déplacements quotidiens des habitants, les modes de transports utilisés, leurs aspirations et se servir des données, dont les premiers résultats seront connus en 2017, pour permettre de procéder à des améliorations dans des domaines comme le stationnement, les transports en commun ou les infrastructures.

Les entretiens à domicile - chaque foyer en a été informé - seront menés jusqu'en avril 2017. Les informations collectées restent confidentielles.

