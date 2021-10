Ils achètent une maison habitée par 6 000 araignées

Il y en avait en réalité... PARTOUT ! Dans la cheminée, derrière le papier peint, dans les volets... les araignées avaient envahi la demeure. Un constat qu'ils n'ont fait que quelques jours après l'acquisition. Les nouveaux propriétaires ont découvert que des araignées y avaient déjà élu domicile... et en masse.



Considérant la situation comme un vice caché, le couple a donc décidé de faire un procès aux anciens propriétaires. Ils estiment que lors de la visite, les anciens propriétaire leur avaient caché ce problème.



De 4500 à 6000 araignées dans la maison l'hiver.



Selon un professeur de l'université du Kansas qui a visité la maison, entre 4500 et 6000 araignées se trouvaient dans la maison. Qui plus est, il s'agissait là d'une espèce qui mord et peut causer de graves douleurs et infections. Après plusieurs tentatives de désinfection et plusieurs plaintes contre les compagnies d'assurance et les anciens propriétaires, Susan et Brian ont baissé les bras. La maison a été laissée aux araignées, et la propriété appartient aujourd'hui à une société d'hypothèque gouvernementale.



