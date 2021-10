Ce sera le grand rendez-vous Sport-Auto du Week-end en Normandie, les finales des Championnats de France de Rallycross. Au menu, cinq catégories, la Twingo R1, les spectaculaires D3 et D4 ainsi que la Super 1600 et bien sûr, la catégorie reine, les SuperCars, monstres de puissance et de vélocité. Quatres titres sont encore à jouer sur les cinq catégories, lors de 50 courses tout au long du week-end avec des finales dimanche après-midi, qui se promettent acharnées.

100 pilotes, 50 courses en 2 jours !

Ce samedi matin, Tendance Ouest vous mettra en appétit avec tous ceux qui feront ce superbe week-end de Rallycross en Normandie. Au micro de Sylvain Letouzé, David Deslandes (pdt, organisation), Claude Tarin (maire de Lessay), Hervé Knapick et Dominique Dubourg, deux légendes du Rallycross, Jean-Manuel Cousin (Conseiller régional délégué au sport de haut niveau) mais aussi les bénévoles locaux, les pilotes ou managers normands comme Marceau Launay, Bruno Lecacheur et Laurent Chartrain , tous viendront, tout au long de la matinée, vous conter leur passion pour ce sport qui, après avoir connu une période faste dans les années 80 et quelques heures difficile au début des années 2000, est en train de retrouver des couleurs, grâce notamment à la création du championnat du monde de Rallycross.

Rendez-vous toute la matinée, sur l'antenne de Tendance Ouest et n'hésitez pas à venir nous voir, sur le car podium Tendance Ouest, placé à l'aplomb de la ligne de départ, partager vous aussi, votre passion du sport auto !

REPLAY : La semaine passée, David DESLANDES a présenté l'événement dans l'émission Tendance Sports, réécoutez l'interview du président du comité d'organisation de Lessay.

Rallycross Lessay 2016, David Deslandes Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI