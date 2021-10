Au petit matin, le gardien du centre de semi liberté, rue des Frères Lumière à Angoulême, faisait sa ronde. Lorsqu'il a vu que la cellule était vide et les barreaux étaient descellés, il était prêt a donner l'alerte. C'est le détenu lui même qui est réapparu à la fenêtre, l'air de rien...



En réalité, ce dernier a voulu s'échapper mais la corde de fortune était trop courte. Il a eu peur de sauter les quelques mètres le séparant du sol et est donc resté accroché à ses draps de longues minutes avant de prendre une sage décision : celle de remonter avant de se casser une jambe ou plus.



Le jeune homme a été placé en garde à vue pour tentative d’évasion et dégradation.



