Paris (AFP). Policiers: demande d'une réunion "en urgence" avec Cazeneuve et Urvoas, appel à une manifestation

Deux syndicats de gardiens de la paix, Alliance et l'Unsa-Police, ont demandé mercredi une réunion "en urgence" avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice Bernard Cazeneuve et Jean-Jacques Urvoas pour faire part de leur ras-le-bol, dans une déclaration à l'AFP.