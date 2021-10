Le jury de Deauville dévoilé

Les noms du jury du 36e festival américain de Deauville sont désormais connus. Présidé par Emmanuelle Béart, il sera composé des acteurs et réalisateurs Jeanne Balibar, Lucas Belvaux, Faouzi Bensaidi, Christine Citti, Fabrice Du Welz, Tony Gatlif, Denis Lavant et Abderrahmane Sissako. Onze films en compétition ont également été dévoilés, parmi lesquels "The Joneses", avec notamment David Duchovny et Demi Moore et le film "Mother and child" avec Naomi Watts et Samuel L. Jackson.