Le Rallycross de Lessay samedi 22 et dimanche 23 octobre

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016, assistez à la 9ème manche du championnat de France de Rally-Cross sur la circuit de la Manche à Lessay.

Samedi ce sont les essais et les qualifications dans les différentes catégories. Dimanche, place aux dernières qualifications et dès 13h45 assistez à la 1/2 finale et la finale.

Tout le week-end de nombreuses animations, dont le X-trem Show à découvrir et un simulateur de conduite.

Ecoutez David Deslandes, l'un des organisateurs au micro de Wilfried pour Tendance Ouest.

David Deslandes Rallycross Lessay Impossible de lire le son.

A l'occasion du Rally-cross de Lessay, gagnez sur Tendance Ouest votre baptême dans un véhicule exceptionnel aux côtés d'un pilote pro. Envoyez NORMANDIE au 7 11 12 par SMS (cinquante centimes + coût d'envoi de votre message).