Mont-Saint-Aignan. A Rouen, moins de fraudes et des Teor plus réguliers sur la ligne 1

La polémique ne s'éteindra sans doute jamais tout à fait mais la Métropole tient à y répondre par des données chiffrées. La suppression des arrêts Saint-Hilaire et Boulingrin sur la ligne T1 (situés après le CHU) avait suscité une vive opposition des usagers. Le président de la Métropole Frédéric Sanchez avait expliqué que cette suppression, ajoutée au gain de temps qui en découlait, permettait d'ajouter 25 rotations supplémentaires des T1 et de répondre ainsi à la surcharge des Teor au niveau du campus à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).

Des Teor plus réguliers

Plus d'un mois après, la suppression des deux arrêts rouennais fait toujours grincer des dents, chez les usagers concernés, mais aussi au conseil municipal, où l'opposition demande leur rétablissement. Mais Frédéric Sanchez, lui, évoque des résultats déjà bénéfiques: "Depuis la mise en place des rotations supplémentaires, nous sommes remontés à près de 40 % de T1 à l'heure contre 28 % auparavant. Et la proportion de véhicules en retard de plus de cinq minutes est passée de 7 % à 2 %", assure l'élu.

Moins de fraudes

Autre conséquence positive, selon lui, engendrée par ces rotations supplémentaires: "Il y a une augmentation de 13 % des tickets validés depuis que la fréquence de passage des Teor a été augmentée. Cela représente 2600 voyages par jour". Et de conclure: "L'objectif de rétablir un T1 efficace est atteint".

Pas sûr que les usagers riverains du Boulingrin et du quartier Saint-Hilaire soient du même avis.

