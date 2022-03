L'Agenda en Normandie : vendredi 14 octobre

MANCHE

Mange ta soupe propose son 8ème couvert ce week-end à Carentan les marais, de vendredi à dimanche. Pendant 3 jours, la soupe sera à l'honneur. L'occasion de découvrir le thème des légumineuses pour cette nouvelle édition de Mange ta Soupe. Infos sur mangetasoupe.eu

Ce soir assistez à la projection du trhiller Toril, au Cinemoviking de Saint-Lô à partir de 20h15. Une soirée en présence du scénariste Guillaume Grosse qui vient à votre rencontre à la fin de la séance. C'est en partenariat avec l'Ecume des films.

Ce samedi, participez à une grande soirée cabaret organisée par le Comité des Fêtes de St Aubin / St Senier à salle des fêtes de St Laurent de Terregatte. Comptez 33 € l'entrée pour les adultes et 15€ pour les enfants de - 12 ans. Le prix comprend le repas, le spectacle et la soirée dansante. Pour tout renseingnement contactez le 02.33.48.29.28.

CALVADOS

A l'occasion des 40 ans de la Réserve naturelle nationale de Cerisy, l'Office national des forêts organise une journée spéciale aujourd'hui.. avec à 16h, une visite de la Maison de la Forêt suivi d'une sortie en forêt. A 20h30, soirée débat sur la forêt de Cerisy et sa gestion en réserve naturelle. C'est gratuit.

Pour le 950e anniversaire de la bataille d’Hastings et du sacre de Guillaume le Conquérant en Angleterre, huit offices de tourisme s’associent et créent l’événement avec une grande « randonnée-relais » équestre en huit étapes, reprenant l’itinéraire départemental La Chevauchée de Guillaume.

A partir de dimanche et jusqu'au 23 octobre, les cavaliers et leurs montures rallieront Géfosse-Fontenay à Falaise, rendant hommage au Conquérant au travers de nombreuses animations. Le programme complet sur : bayeux-bessin-tourisme.com.

ORNE

Rendez-vous demain à la Place de Magdeleine, à l’occasion de l’ouverture de la boutique SixOne en centre ville d'Alençon. Profitez d'un Show Bmx/VTT orchestrée par FreeWheels et Perche riding dès 17h. Au total ce sont 4 Show VTT/Bmx dirt dans la soirée accompagnés d'un concert du groupe Alençonnais IN THE BACKYARD, de la musique pop/rock influencé par Archive ou encore Radiohead.

Dimanche, c'est la 18ème bourse d’échanges des Amis de la Traction. Retrouvez les univers autos, motos, tractos et dérivés. Restauration et boissons sur place. Parking réservé aux véhicules anciens Les entrées visiteurs sont gratuites. Rendez-vous de 8h à 18h Hall du Grû à l'Aigle.

Ce dimanche profitez également d'un concert Choral animé par Echollines sous la direction de Bernadette Buquet. C'est 7h euros l'entrée, rendez-vous à partir de 16h à l’église Notre Dame du Mont Harou.