Caen. Catapulte : Zoom sur l'envers du décor médiéval au château de Caen

Le concept est novateur et entreprenant. Au château de Caen (Calvados) les participants jouent le jeu et deviennent acteurs médiévaux pour le temps d'un week-end, ces samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016. De tous horizons et de tous âges, 200 caennais se plongent en année 1066.

14h00 : Rencontre avec Florian qui a l'origine est informaticien. Le temps d'un week end il oublie son métier pour devenir Viking. La reconstitution historique est pour lui "un moyen de retrouver le passé historique enterré". Myriam, une seconde participante, approuve les paroles du Viking tout en avançant que "le concept permet certes de retrouver ses racines mais également de le faire découvrir aux plus jeunes". Accompagnée par ses deux filles (8 et 13 ans), elle se sent "obligée et à la fois honorée" de pouvoir participer et montrer à ces dernières ce qu'est "le monde d'autrefois ".

Les yeux rivés sur les projecteurs

Quant à Michelle qui est jeune retraitée à l'année mais alleresse (sage femme médiévale) pour un temps, elle vit son nouveau métier intensivement. Elle était autrefois couturière mais le métier de ses rêves à toujours été sage femme. Ce week-end elle peut " réaliser enfin ses rêves ".

Tous vétus de cape, de chapeaux colorés, de bottes, et d'une allure plus que réelle, le public plonge rapidement dans le milieu.

17h00 : Début du tournage. Tous les spectateurs ont les yeux rivés sur les projecteurs. Le temps d'un instant, le plaisir commun de revivre l'histoire et les jeux d'acteurs bluffent le public.

Et action...