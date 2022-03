Rouen. Forum emploi à la SNCF Normandie : 200 postes à pourvoir en 2017

Voilà une bonne opportunité pour les demandeurs d'emploi en Normandie. La SNCF organise jeudi 20 octobre 2016 au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) un forum (d'autres suivront dans toute la France). L'entreprise, qui compte 260 000 employés, entend recruter 200 personnes dans toute la région en 2017.

100 emplois dans la maintenance, 40 dans l'aiguillage

Philippe Lefevre, directeur adjoint à SNCF Mobilités pour la Normandie, énumère les grands domaines où l'entreprise recrute: "Sur les 200 offres, une centaine concerne les travaux et la maintenance sur les voies et les différentes installations. Cela concerne tous les profils, du CAP au diplôme d'ingénieur. Nous recrutons également une quarantaine de personnes pour des postes d'aiguilleurs du rail, avec un bac ou un bac +2. Les métiers de la maintenance du matériel roulant sont également concernés dans des centres comme ceux de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), Caen (Calvados) et Granville (Manche). Nous cherchons une vingtaine d'employés". Des conducteurs, des contrôleurs à bord des trains ou encore des agents d'accueil seront embauchés par la SNCF.

Premières embauches fin 2016

Mais attention, ce forum ne débouchera pas directement sur un contrat en bonne et due forme: "Il s'agit d'un premier contact avec les demandeurs d'emploi qui nécessitera des échanges ultérieurs. Mais ces entretiens peuvent permettre de nouer un lien et d'orienter le candidat vers tel ou tel métier". Les premières embauches pourraient être concrétisées fin 2016.

