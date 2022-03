L'Agenda en Normandie : jeudi 13 octobre

MANCHE

Samedi et dimanche, l’association QUARTIER LIBRE vous invite à leur 1er forum du Mieux-être à la salle polyvalente Jean Jaures à Equeurdreville Hainneville. La manifestation a lieu de 10h30 à 18h les deux jours. Une chorale prévue le samedi à 16 h 30 ou encore une balade santé dimanche à 14 h 30. Le forum a pour objectif la communication autour des pratiques sur le corps et l’esprit, parmi les 25 spécialités proposées : reflexologie, hypnose, sophrologie, massage bébé ou encore yoga du rire. Comptez 2 € pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants.

La poterie Au Grès du Temps à Lithaire organise à son atelier une manifestation intitulée « jardin de pots » ce dimanche de 10h à 18h. Cette manifestation regroupe uniquement des producteurs travaillant autour du jardin. Les pépinièristes présenteront leur production de plantes originales

Vous découvrirez également le travail de la poterie spécialisée dans les grès résistant au gel.

CALVADOS

Ce soir, après le journal de 18h, retrouvez Tendance Ouest en direct de la Fête de la Science, au Dôme sur la presqu'île de Caen. Découvrez les animations en Normandie, les activités proposées sur le campus et sur le festival Living Labs pour tout savoir sur les robots, les nouvelles technologies, les imprimantes 3D ou encore la réalité augmentée.

A partir de demain et jusqu'à dimanche, les compagnies de reconstitution seront réunies sur le site de l'abbaye de Battle, non loin d'Hastings, pour rejouer la bataille décisive des Normands de Guillaume contre les Saxons du roi Harold… et pendant ce temps-là à Caen… le musée de Normandie et le musée des Beaux-Arts proposent un clin d'œil sur le grand évènement commémoré tout au long de cette année du 950ème anniversaire de la conquête de l'Angleterre. Assistez à l'exposition Les fantômes de la Bataille d'Hastings au musée de Normandie, plus d'infos sur : musee-de-normandie.caen.fr.

ORNE

Demain, un forum des métiers est organisé à Flers. L'occasion de découvrir les secteurs porteurs sur notre territoire. De nombreux métiers seront représentés, des animations seront également organisées sous la forme de tables rondes. Rendez-vous, demain de 10h à 18h au Forum de Flers. L'entrée est gratuite.

Le festival chorégraphique normand, Jazz’Orne Danse, organisé par la Cie Arthur Plasschaert démarre demain. Il invitera des artistes chorégraphiques représentatifs de différents courants du monde et de la danse. Des rendez-vous exceptionnels à Argentan demain puis à Bagnoles de l'Orne Normandie le 22, Alençon les 26 et 29 et L'Aigle le 28 octobre, les infos sur jazzornedanse.fr.

Participez à la soirée anniversaire de la 10ème édition du festival les Racont'arts. Rendez-vous au théâtre d'Alençon ce samedi dès 20h30 avec Rachid Bouali pour le spectacle : un jour j'irai à Vancouver, le second volet de sa saga sociale. Ca dure 1h20, la réservation est obligatoire auprès des 3 sites de la scène nationale d'Alençon Flers Mortagne ou dans les bibliothèques de l'Orne.