Sur le papier, c'est un projet exemplaire: une collectivité qui se sépare d'un de ses bâtiments de plus de 1 500 m2, rue Saint-Laurent à Caen (Calvados) et qui devient propriété d'un investisseur, Gérard Collardé, désireux de le réhabiliter et surtout d'y voir naître un pôle de santé. Une transaction à "865 000€ net vendeur", précise Jean-Léonce Dupont, président du Conseil départemental.

30 à 40 professionnels de santé

Médecins généralistes, infirmières, dentistes etc. regroupés sous un même toit, pour une meilleure offre de soins et un service de proximité: la Ville et l'Union régionale des médecins libéraux (URML) ne peuvent qu'applaudir. À condition que les professionnels de santé s'y retrouvent. Écoutez Antoine Leveneur, président de l'URML de Normandie:

Caen. D'ici fin 2017, un pôle de santé en plein centre de Caen Impossible de lire le son.

À Caen, la moyenne d'âge des médecins généralistes est de 58 ans. Les nouveaux installés ne choisissent que rarement le centre-ville, en raison du prix de l'immobilier mais aussi des contraintes liées aux normes d'accessibilité. Ils sont donc particulièrement convoités. "Nous espérons une livraison au troisième ou quatrième trimestre 2017", indique Gérard Collardé. Si des professionnels de santé venaient à manquer, les surfaces non utilisées pourraient être affectées à du logement.

A LIRE AUSSI.