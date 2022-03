Paris (AFP). Les premiers paquets de cigarettes neutres arrivent chez les buralistes

"Aujourd'hui, il y a environ 10% des paquets de cigarettes neutres et tabac à rouler neutres qui sont arrivés sur le marché, cela ne concerne donc pas encore toutes les marques", a déclaré à l'AFP une source proche du dossier, qui a souhaité garder l'anonymat.

"Les premiers paquets de cigarettes neutres sont arrivés chez les buralistes, dans toute la France, et c'est déjà le bazar: plus personne ne s'y retrouve, aussi bien le consommateur que le commerçant, parce que tous les paquets sont identiques, les marques sont écrites en tout petit", a expliqué de son côté à l'AFP Bernard Gasq, président de la fédération Ile-de-France des buralistes, qui affirme qu'il faut "trois fois plus de temps pour alimenter les rayonnages, car tout est identique".

Depuis le 20 mai, les paquets de cigarette neutres sans logo, de couleur vert olive, voulus par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, après quatre années de bras de fer avec les cigarettiers et les buralistes, peuvent être vendus en France par ces derniers.

Leur arrivée chez les buralistes se fait au gré des besoins : les points de vente reçoivent des paquets neutres lorsqu'ils ont épuisé leurs stocks de paquets traditionnels, marque par marque.

En revanche, depuis le 20 mai, les fabricants de tabac n'ont plus le droit de fabriquer pour le marché français des paquets de cigarettes traditionnels. Même sort pour les cartouches ou le tabac à rouler. Et à partir du 20 novembre, les buralistes ne pourront plus être livrés qu'en paquets neutres.

D'ici la fin de l'année, les deux types de paquets pourront toutefois coexister dans les bureaux de tabac, pour laisser le temps aux buralistes d'écouler leurs stocks d'anciens paquets.

Le paquet neutre est expérimenté en Australie depuis décembre 2012. Le Royaume-Uni l'a également adopté depuis le 20 mai. Il devrait ensuite arriver l'an prochain en Irlande et en Hongrie.