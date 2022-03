Le DJ-producteur 20syl en colère contre l'émission de Laurence Ferrari sur C8

L'émission Punchline de Laurence Ferrari sur C8 a débuté en cette rentrée télévisuelle le dimanche 18 septembre 2016. C'est une émission hebdomadaire de politique, mais ce n'est pas le contenu qui dérange 20syl, rien que le générique. Dans une vidéo qu'il a postée sur twitter, on est obligé d'entendre la plus que similitude entre son morceau et le générique de l'émission. C'est quasiment du copier-coller!

Voici la vidéo pour vous faire un avis (à la moitié de la vidéo, lorsque l'écran devient blanc en fond ce n'est plus le générique mais un extrait de la musique de 20syl).