Rouen. Bonne Table à Rouen : Rythm N'Food, de nouveaux burgers rue du Gros Horloge

Après le food truck, le restaurant ! Rythm N'Food vient d'ouvrir rue du Gros Horloge à Rouen (Seine-Maritime). Une petite terrasse est à disposition. A l'intérieur, place à des tables hautes avec des tabourets.

Entre 16 et 18€ le menu

Comme dans le camion nomade, les burgers sont les rois de la carte. Deux choix : à la carte, justement, avec un burger compris entre 11,50€ et 3,50€, ou en menu (avec frites, boisson et café), qui oscille entre 16€ et 18€. Je choisis évidemment le menu, un Groovy, composé de comté, de poitrine de porc fumée, de chutney d'oignons et de moutarde au miel. Un délice aux saveurs qui se complètent entre elles. Quant aux frites, elles sont faites maison, ça se voit et surtout, ça se sent !

Du poulet, du parmesan et du caviar d'aubergines dans le même burger

Mon collègue préfère lui le Black Mambo, un burger copieux où voisinent un filet de poulet, du parmesan, du caviar d'aubergines, des oignons rouges, des poivrons, des tomates séchées et marinées et une sauce barbecue. Mais là encore, les goûts sont harmonieux et le comblent. Pour les plus audacieux, vous pouvez tenter le Maestro, avec parmesan, coppa, tapenade aux olives vertes et crème de balsamique. Six autres burgers sont à la carte. Quant au service, il est simple mais agréable : à mi-chemin entre le fast food et le restaurant, Rythm N'Food devrait ravir les amoureux des bons burgers, frais et servis rapidement.

Pratique. 120 Rue du Gros Horloge. Tél. 09 67 50 57 34