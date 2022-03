Petit-Quevilly. Yusit, l'entreprise de Normandie qui vous fait visiter virtuellement les bijoux du patrimoine

En juin 2015, trois archéologues, avec chacun 20 ans de métier, fondent Yusit, une entreprise basée à Seine Innopolis, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Ces trois amoureux du patrimoine font le constat que leurs travaux se heurtent à la barrière du grand public: leurs trouvailles sont importantes, mais les habitants ne le savent que trop rarement. D'où l'idée d'allier cette passion pour l'archéologie aux nouvelles technologies via cette entreprise qui a le statut d'une coopérative.

Des visites du Monument Juif… depuis chez soi

Claire Delalande, l'une des membres fondatrices de Yusit, en explique le principe: "Nous sommes un bureau d'études spécialisé qui oeuvre dans la valorisation du patrimoine et la médiation culturelle". Concernant le patrimoine, Claire Delalande donne un exemple: "Le site archéologique de La Maison Sublime (le Monument Juif) connaît des gros problèmes d'accessibilité. Par exemple, les personnes en situation de handicap ne peuvent le visiter. Il est également peu souvent ouvert. Nous l'avons donc modélisé, dans l'état actuel, donc en ruines, et comme il était au XIIe siècle."

Cette modélisation permet ainsi de le visiter depuis chez soi grâce à la réalité virtuelle, "soit sur un simple écran d'ordinateur ou de smartphone, soit avec un casque de réalité virtuelle qui nous plonge véritablement à l'intérieur de la Maison Sublime. Par exemple, d'un simple clic, le visiteur peut passer de l'époque actuelle au XIIe siècle".

D'autres sites à visiter virtuellement

Si une vidéo est d'ores et déjà disponible sur le site de l'entreprise, il sera bientôt possible de visiter virtuellement Le Monument aux Juifs via un téléchargement sur plusieurs sites web. D'autres monuments patrimoniaux, en Normandie, en France et dans le monde pourraient suivre.

Quand le visiteur du musée devient commissaire d'exposition

Côté médiation culturelle, Yusit travaille avec le Musée des Beaux-Arts. Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, la coopérative a par exemple développé une application pour enfants, Impressionnez Vous.

L'entreprise a également développé un concept original baptisé La Chambre des Visiteurs, toujours en lien avec le musée des Beaux-Arts. Via le site internet du dispositif, "le visiteur vote pour les oeuvres, parmi les 72 que comptent les réserves du musée et que l'on ne voit donc jamais, qu'il aimerait voir exposées", explique Claire Delalande. Chaque visiteur peut en sélectionner 20. Celles qui reviennent le plus souvent seront effectivement accrochées aux murs du musée. Ce concept, importé des Etats-Unis, doit permettre d'amener au musée des publics qui n'en ont pas l'habitude.

Et Yusit ne compte pas s'arrêter là. Trois nouvelles applications devraient sortir en 2017.

A LIRE AUSSI.