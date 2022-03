Rouen. Badminton en Seine-Maritime : Maromme dans le Nord pour une première victoire

Deuxième journée de Top 12 ce samedi 8 octobre 2016. Le Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) Badminton se déplace dans le Nord, à Ayre-sur-la-Lys (Pas-de-Calais).

Les Normands presque au complet

Les Normands, auteurs d'un match nul 4-4 lors de la première journée face à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), vont vouloir décrocher une première victoire cette saison face au promu nordiste, défait lors de la première journée.

Le MDMSA sera presque au complet, Natalia Perminova étant retenue par ses obligations auprès de la fédération russe. Les quatre hommes habituellement présents - Antoine Bébin, Romain Eudeline, Greek Golinski et Julien Maio - seront là, accompagnés de Juliane Piron, Irina Khlebko et Morgane Tessier chez les femmes.

Le MDMSA part favori

Le coach Stéphane Renault a annoncé la couleur: "On va là-bas pour gagner le plus largement possible et prendre nos distances avec, a priori, l'équipe la plus friable de la poule. Sur le papier, nous sommes favoris dans les deux simples hommes, le double homme, et les mixtes. A nous de convertir cela sur le terrain par une victoire qui peut s'enrichir d'un simple dame".

Le match débute à 17h. Le résultat final devrait être connu vers 20h.

