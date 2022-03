Caen. Musique : le plus vieil orphéon de France célèbre ses 170 ans à Bayeux et Caen

Un spectacle monté de toutes pièces par 30 musiciens et 120 choristes normands, dont plusieurs Caennais, sera proposé à l'Abbaye aux Dames à Caen (Calvados), dimanche 16 octobre 2016 (17h). Plutôt que de rejoindre un ensemble vocal de leur agglomération, ces passionnés de chant ont fait le choix de s'exiler vocalement au sein de la chorale de Bayeux, héritière historique de l'orphéon originel fondé en 1846. "Cet ensemble a toujours eu une programmation intéressante et une certaine ambition, se félicite Guy Launois, résident à Verson, qui l'a intégré il y a quatre ans. C'est la première fois que l'orphéon vient à Caen et c'est une occasion formidable pour les Caennais de pouvoir le découvrir, d'autant que le thème, le Requiem de Mozart, est très accessible".

Emotion et exigence

"C'est vrai que je me suis tourné vers la chorale de Bayeux il y a dix ans parce que j'y ai trouvé le niveau un peu plus élevé qu'ailleurs, avec une certaine exigence", explique Marie-Line Lamy de Noyers-Bocage, qui elle aussi fait des kilomètres pour participer aux deux heures de chant hebdomadaires, sans oublier les nombreuses répétitions qui se sont ajoutées ces dernières semaines. Une exigence dont Danielle Lapierre, chef de choeur reconnue, se porte garante. "A l'origine, l'orphéon est un choeur d'hommes, en réponse aux choeurs qui chantent dans les paroisses", commente-t-elle.

Au moment de se projeter quelques instants dans la représentation qui se déroulera donc à l'Abbaye aux Dames, ils sont plusieurs à être saisis par l'émotion. "C'est un peu comme un rêve qui va devenir réalité, ce sont plein de souvenirs d'enfance qui reviennent", s'émeut Vincent Debar, le régisseur, caennais qui réside aujourd'hui à Colomby-Anguerny.

Agenda. Sam. 15 oct. (20h45) à la cathédrale de Bayeux et dim. 16 oct. (17h) à l'Abbaye aux Dames à Caen. 10-14 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

