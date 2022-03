Écran normand

Les chiffres du CNC, le Centre National du Cinéma, viennent de tomber sur la production cinématographique dans les différentes régions françaises. C'est instructif. On compte en moyenne chez nous, Basse et Haute Normandie confondus, 154 jours de tournage par an. Pas mal mais peut mieux faire. D'autres régions de France ont autrement plus la côte auprès des producteurs notamment le Sud Ouest, la Bretagne, Rhône Alpes ou la Provence.

C'est d'autant plus paradoxal que nous accueillons chaque année le gratin du grand écran, à Deauville ou Cabourg et que pas mal de cinéastes et comédiens dont certains très connus, ont choisi la Normandie comme lieu de villégiature. Paradoxal aussi quand on se souvient de grands films devenus cultes tournés sur nos terres. Je me suis amusé à faire l'inventaire, à la Prévert - dont la tombe dans le Nord Cotentin est à côté d'Alexandre Trauner, le décorateur de cinéma - de ces films parmi les plus célèbres dont plusieurs des scènes ont été tournées dans nos décors: un singe en hiver, les vacances de Monsieur Hulot, Quai des brumes, le Jour le plus long, Le peuple migrateur, La famille Bélier, Jules et Jim, Intouchables, La Vérité si je mens, etc.

De quoi occuper devant le grand écran nos longues soirées d'hiver en se plongeant dans nos paysages. Tourne, la Normandie, c'est pas du cinéma !