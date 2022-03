Réunion à Belfort le mardi 4 octobre: élus locaux, syndicats, direction du groupe Alstom et gouvernement ont annoncé leur plan de sauvetage de l'usine de locomotives Alstom. Et l'usine est "sauvée" annonce fièrement le premier ministre Manuel Valls. Le secrétaire d'Etat à l'Industrie, Christophe Sirugue, confirme l'achat par l'Etat de six TGV pour la ligne Paris-Turin- Milan. Les besoins en TGV s'arrêtant là, l'Etat commande également quinze TGV qui seront utilisés, non sur des lignes à grande vitesse, mais sur des lignes Intercités. Enfin, une vingtaine de locomotives pour les remorquages devront être fournies à la France. Une montée de l'Etat au capital d'Alstom est pour l'instant écartée.