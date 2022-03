L'Agenda en Normandie : jeudi 6 octobre

MANCHE

Tout ce week-end, se tient le Salon Mode et Mariage de Granville. Tous les professionnels du mariage seront présents et des défilés se tiendront durant ces deux journées. Rendez-vous, de 10h à 19h, salle de Hérel, à Granville. L'entrée est à 2€. Toutes les infos sur la page Facebook "Salon du Mariage Granville".

Samedi participez aux puces nautiques de Carentan-les-marais de 10h à 18h au Quai de Caligny. Tout le weekend : vente, achat, échange d'articles de mer, rivière et mais aussi de livres, objets divers en rapport avec le milieu marin. Buvette et restauration sur place. Pour le déballage comptez 5 € les 4 mètres linéaire pour les amateurs, 20 € les 4 mètres linaire pour les professionnels.

Enfin, la traditionnelle foire aux livres du groupe Amnesty International Saint-Lô Coutances se tient ce samedi aux Unelles à Coutances de 8h à 17h30. Des milliers de livres d'occasion seront mis en vente à prix bas. C'est l'occasion de présenter les actions du groupe et de demander au public de les soutenir en signant des pétitions.

CALVADOS

Vendredi, samedi et dimanche, ne manquez pas « Les Rendez-Vous de l'Habitat » à Cagny dans l'agglomération de Caen, c'est gratuit et ce salon se déroule entre 10h et 20h. 3 jours pour découvrir les nouvelles techniques de construction, décoration , aménagement autour de rendez-vous et de rencontres avec les professionnels. Dimanche, vous pouvez aussi assister à des défilés de robes de soirées, de cocktail et des robes de mariés.

Samedi et dimanche, Le Cinéma LUX, Les films du CARTEL et LANDING Production présentent CATAPULTE ! L’événement de clôture de l’année Guillaume à Caen, un tournage spectacl participatif. Au programme : casting géant, maquillage, costumerie, répétitions et tournage des scènes du futur film. Projections à l’auditorium du musée des Beaux-Arts samedi soir et le dimanche soir. En parallèle, l’enceinte du château Ducal accueille la reconstitution d’un bourg médiéval et de sa foire. Toutes les infos sur cinemalux.org.

ORNE

Profitez du concert After Work de Malo à La Luciole à Alençon ce vendredi dès 19h. Il démarre une nouvelle tournée cet automne et en profite pour venir vous présenter son album Be/Etre. Toutes les infos et la billetterie sur laluciole.org.

Dany Boon présente son nouveau spectacle sur la scène du parc Anova d'Alençon ce samedi. Il vient fêter 25 ans de carrière scènique avec son one man show "Dany de Boon des Hauts-de-France" mis en scène par Isabelle Nanty. Côté tarif comptez de 49 à 58€. Les places assises sont numérotées, retrouvez les infos sur anova-alenconexpo.com.