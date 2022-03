Rouen. Chaude ambiance au Pathé Docks 76 à Rouen avec le Palmashow pour le film Max et Léon.

Présents au Pathé Docks 76 à Rouen (Seine-Maritime) pour l'avant-première de leur film Max et Léon, le Palmashow a fait un tabac ce lundi 3 octobre 2016. Le duo comique vient de donner le jour à un premier long-métrage. Il aura fallu trois ans de maturation pour qu'aboutisse ce film grâce à la complicité du réalisateur Jonathan Barré. C'est devant un public très enthousiaste que David Marsais, Grégoire Ludig et Mr Poulpe ont répondu aux nombreuses questions de leurs fans, lors d'un débat après la projection et devant une salle comble et résolument joyeuse.

Cette comédie humoristique dans laquelle ils incarnent deux anti-héros tire-au-flanc a pour trame historique la Seconde Guerre mondiale. "On peut évidemment y voir des références à la 7e Compagnie ou à La grande vadrouille", confie David. "Ce sont pour nous des films cultes et comme on adore faire des parodies de films d'aventure, il nous a semblé évident de situer notre intrigue pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi parce qu'on aime les flingues et les explosions et qu'on adore se déguiser en nazis", ironise t-il. Devant le public, la complicité de ces pitres est évidente : "Notre duo fonctionne car on a vraiment plaisir à travailler ensemble", explique Grégoire. "On se connaît depuis nos 14 ans et c'est avant tout un film de potes. Le film a été écrit avant que nous définissions le casting mais la distribution nous a vite semblé évidente". Les fans n'auront en effet pas de mal à reconnaître des visages familiers du Palmashow dans ce film, de Kyan Khojandi à Mr Poulpe. Ce dernier incarne un milicien dans une vidéo de propagande nazi : une apparition haute en couleurs.

Invité surprise

Venu remplacer au pied levé le réalisateur Jonathan Barré qui avait dû s'excuser, Mr Poulpe était d'ailleurs l'invité surprise de la soirée. L'accueil chaleureux que lui a réservé le public prouve que sa côte de popularité est au plus haut grâce à sa célèbre émission des Recettes pompettes. "C'est un concept québécois que nous avons décliné", raconte l'animateur pince-sans rire. "Je voulais d'abord faire une émission baptisée '5 grammes d'actu' dans laquelle j'aurais fait des interviews ivre mort mais les cadreurs et le perchman l'étaient tout autant… on n'a rien pu faire de ces prises", blague t-il. Pour conclure cette rencontre dans la bonne humeur, Mr Poulpe a profité de cette rencontre pour faire participer le public du Pathé Docks en tant que figurant pour la scène finale de sa prochaine Recette pompette : un exercice auquel tous se sont prêtés avec plaisir et entrain.

Bain de foule

"C'est agréable et impressionnant d'être face à un public si nombreux", reconnait David. "Et c'est plus sympa qu'un plateau de télé !". Il faut dire que le public n'a pas été déçu par leur prestation: après un long échange en salle, les invités sont même restés disponibles pour une séance de selfies avec leurs fans! Si la sortie officielle de Max et Léon n'aura lieu que le 1er novembre prochain, on peut en attendant retrouver le Palmashow dès ce soir mardi 4 octobre 2016 sur C8 pour un nouveau prime et des gags à gogo !

PRATIQUE. Max et Léon sortie le 1e novembre. Pathé Docks 76 ou sur le site web.