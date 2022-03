L'Agenda en Normandie : mercredi 5 octobre

MANCHE

Samedi, rendez-vous au boulodrome du parc des Expositions de Saint-Lo route de Torigny pour un tournoi de pétanque en doublette. Un événement organisé par l’US Sainte-Croix, il s'agit d'un tournoi ouvert à tous. Les inscriptions s'effectuent à partir de 9 h ou sur réservation. Coupes et lots à gagner dont un porc débité. Buvette et restauration sur place.

Dimanche participez à la randonnée de la Sées à Sourdeval. Un événement organisée par les Randonneurs de la Sée. Il s'agit d'une randonnée pédestre ouverte à tous. Rendez-vous dès 13h45 place de l'église pour le covoiturage ou à 14h15 place du village de Frêsnes pour le départ de balade.

CALVADOS

La nuit de l'eau et de la glisse est un événement organisé jeudi par la ville de Caen. Le stade nautique Eugène Maës et la patinoire Caen la mer seront ouverts gratuitement pour des activités ludiques. A la patinoire, proftez par exemple d'un DJ set ou de laser game. C'est gratuit et c'est de 20h à 1h à Caen.

Dans le cadre de la quinzaine des éco-matériaux organisée par l’ARPE, participez à la visite d’une rénovation thermique niveau BBC ce mercredi à Caen dès 17h30. Une visite dans le cadre du dispositif régional habitat solidaire et durable.Vous vous attarderez particulièrement sur l’impact carbone des matériaux dans la rénovation. Tout le programme sur arpe-bn.com.

Participez à une randonnée pédestre à Vienne-en-Bessin depuis le parking de l'église ce jeudi à partir de 14h30. Une randonnée de 7 km à allure modérée entre Bayeux et Creully organisée par l'Adtpc. Chaussures de marche et vêtements de pluie sont recommandés, les animaux de compagnies ne sont pas admis.

ORNE

La Bibliothèque Municipale de Rémalard en Perche, dans le cadre du Festival des Racont'Arts, propose en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l'Orne, un spectacle radiophonique bilingue : It's play time dont le thème sera les contes inuit. Un spectacle gratuit tous publics à partir de 6 ans à 15h à l'Espace Octave Mirbeau de Rémalard ce mercredi. Réservation souhaitable soit auprès de l'Office de Tourisme du Perche Rémalardais, de la Bibliothèque ou de la Mairie de Rémalard.

Dans le même thème, les conteurs amateurs de l’Espace Xavier Rousseau d'Argentan vous invitent au pays des contes d’ici et d’ailleurs. Chaque premier mercredi du mois, ils vous proposent de partir à la découverte d’un nouveau thème. Petits et grands repartiront avec des histoires plein les oreilles et la clé de la maison des contes.