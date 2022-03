Caen. 3e séjour médical aux Etats-Unis pour Jules atteint de la maladie de Lyme

Deux séjours médicaux aux États-Unis ont permis une amélioration de l'état général de Jules, ce petit garçon d'Alençon (Orne), victime de la forme chronique de la maladie de Lyme, actuellement pas soignable ni en France, ni en Europe. En ce mois d'octobre, Jules et ses parents s'apprêtent à aller à New York pour la troisième fois. Des séjours outre-Atlantique s'annoncent aussi nombreux que coûteux.

Une évolution gouvernementale?

La semaine dernière, le gouvernement français a dévoilé son plan national pour améliorer le diagnostic et la prise en charge de la Maladie de Lyme. Une rencontre est prévue ce mercredi entre les malades et Marisol Touraine, la Ministre de la Santé. Mais une précédente rencontre en septembre avec l'Académie nationale de médecine n'a pas permis de faire avancer la situation.

Jules va mieux, mais ce sera long, très long

Jules a déjà fait deux séjours médicaux aux États-Unis. Grâce aux traitements prodigués là-bas, son état général s'est amélioré et il mange, il dort, il peut désormais monter les escaliers et il retourne à l'école, pour l'instant seulement le matin. Jules ne parle toujours pas.

Un troisième séjour, avant d'autres

Un troisième séjour médical est programmé à New York, à la fin de ce mois d'octobre, avant sans doute encore beaucoup d'autres et les parents de Jules en appellent à nouveau à la générosité publique, pour les aider: chacun des séjours coûte dans les 20.000 euros et l'emprunt personnel, les collectes déjà en cours, la cagnotte " leetchi " sur Internet, n'y suffisent pas.

Hélène Dubois, la maman de Jules

Pour aider l'association "Pour l'avenir de Jules"

Sur le site Internet sécurisé " leetchi ".

Par courrier à l'association pour l'avenir de Jules, 28ter rue Candie, 61000 Alençon.

Informations sur Facebook.