Jérusalem (AFP). Netanyahu: Peres était un "grand homme" pour Israël et le monde

"Il était un grand homme pour Israël, il était un grand homme pour le monde. Israël est en deuil, le monde est en deuil. Mais nous, et le monde, voulons trouver dans sa postérité les raisons d'espérer", a dit M. Netanyahu.

"Mon cher Shimon, a poursuivi M. Netanyahu en s'adressant au cercueil tout proche de son ancien adversaire, je pleure pour toi aujourd'hui. Je t’ai aimé, nous t’avons tous aimé. Il y aura la paix Shimon, homme cher, leader d’exception, je te le dis du plus profond de mon cœur".

M. Netanyahu a évoqué ses divergences politiques avec M. Peres et une discussion qu'ils avaient eue alors que M. Peres était président (2007-2014). "Il disait que +la paix, c’est la vraie sécurité, s'il y a la paix il y aura la sécurité+. Et je lui ai répondu: +Shimon, au Moyen-Orient, la sécurité est une condition essentielle de la paix, et de l’établissement de la paix+ (...)Nous avions tous les deux raison".