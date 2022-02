Sept mentions au casier judiciaire

Elodie Anne, âgée de trente ans a été jugée en son absence le mercredi 28 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen Calvados) pour vols à l'étalage et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui. Son casier judiciaire comporte sept mentions : violences, vols, dégradations, appels malveillants...

Le samedi 21 novembre 2015, au centre commercial Carrefour côte de nacre, au nord de Caen (Calvados), une jeune femme passe à la caisse avec ses courses. Parmi divers achats, il y a deux appareils photos, dont la caissière retire les antivols. Au moment de régler, la cliente insère sa carte bancaire qui ne passe pas. Prétextant aller chercher de l'argent liquide au distributeur, elle laisse ses courses, exceptés...les deux appareils photos qu'elle glisse dans son sac et sort sans être inquiétée.

Elle donne l'identité de sa sœur

Étant connue dans ce commerce pour des faits de vols à l'étalage et donc surveillée, elle est facilement identifiée par les caméras de vidéo-surveillance. Huit jours plus tard, c'est l'identité de sa sœur qu'elle donnera à la police. Le temps que celle-ci démente formellement être l'auteure de ces vols et que l’enquête reprenne. C'est à la maison d’arrêt, incarcérée pour d'autres délits, que la voleuse sera entendue.

Le butin de 824,28 euros revendu pour acheter de la drogue

Étant, à ce moment sous héroïne, elle a très peu de souvenirs concernant les vols. Les appareils photos d'une valeur de 824,28 euros ont été revendus pour acheter de la drogue. La procureur requiert 6 mois de prison ferme pour les deux délits. "c'était rusé de donner le nom de sa sœur qui n'a pas de casier judiciaire." Au final, elle écope de 2 mois ferme pour vols et de 2 mois ferme pour usurpation d'identité.

