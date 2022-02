6ème vétathlon de l'Elle dimanche à Saint Clair sur l'Elle

Les sapeurs pompiers de Saint Clair sur l'Elle organisent leur 6ème vétathlon dimanche 2 octobre. Cette année, vous retrouverez sur place des jeux pour enfants. Il y aura aussi une rénadonnée pédestre.

Pour les plus sportifs, plusieurs vétathlons sont proposés: 2 parcours enfants (11h et 11h45) , 1 vétathlon découverte (2.5km de course à pied, 10km VTT/VTC, 2.5km de course à pied) (9h30)et 1 vétathlon sportif (5km de course à pied, 21km VTT/VTC, 5km de course à pied) (14h30).

L'accueil se fait à partir de 8h45. Les bénéfices seront reversés à l'oeuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France, ainsi qu'à la coopérative du groupe scolaire Coccin'Elle.

Inscriptions et informations disponibles sur vetathlon-de-l-elle.e-monsite.com

Ecoutez Anthony Quesnel, président de l'amicale des pompiers de St Clair sur Elle, nous présenter l'événement: