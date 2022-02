Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen au bout du suspense face à Grenoble

C'est une 5e victoire en six matchs pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui sont allés s'imposer sur la glace de Pole Sud face aux Bruleurs de Loups de Grenoble (Isère) mardi 27 septembre 2016 lors de la 6e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Les anciens Grenoblois s'illustrent

Alors qu'ils sont cinq anciens joueurs formés à Grenoble à évoluer sur le chandail Jaune et Noir (Yorick et Sacha Treille, Jordann Perret, Joris Bedin et Fabien Colotti) c'est justement le double buteur face à Amiens Sacha Treille qui ouvre la marque après quatre minutes de jeu sur un deux contre 1 avec Dan Koudys 1-0. Les Grenoblois ne mettront pas longtemps à réagir avec l'égalisation qui intervient un peu plus de deux minutes plus tard par Kyle Hardy pour le dernier but de ce premier tiers 1-1.

Au deuxième tiers, c'est au tour du jeune Jordann Perret, lui aussi ancien Grenoblois de partir seul en contre-attaque et de crucifier le portier des Bruleurs de Loups après sept minutes de jeu.

Un mano à mano plein de suspens

Les joueurs de Fabrice Lhenry parviennent à maintenir cette avance pendant seulement six minutes, et c'est une nouvelle fois Kyle Hardy qui égalise avant qu'Alexandre Teixier ne donne l'avantage à son équipe a peine trente secondes plus tard 3-2.

Privés de leur gardien Dany Sabourin et de leur capitaine Patrick Coulombe tous les deux malades, les Dragons vont pousser dans le 3e tiers et seront récompensés à quatre minutes de la fin du match grâce à un lancer d'Olivier Dame-Malka qui envoie son équipe en prolongations.

Les Dragons invaincus en prolongations

Comme lors de la première fois cette saison en Saxoprint Ligue Magnus, les Normands seront plus forts que leur adversaire du jour et remporteront le match grâce au défenseur International Français Florian Chakiachvili après 1,30 de jeu dans cette mort subite.

Les Rouennais gardent donc la 2e place au classement à un point des Rapaces de Gap toujours leader.

Prochaine rencontre vendredi 30 septembre sur la glace de l'Ile Lacroix face aux Ducs de Dijon.

