Ecoutez le premier morceau de musique éléctronique créé par un ordinateur en 1951

Alan Turing, père de l’informatique, est aussi père de la musique electronique. Une musique qui est née de tous ses systèmes informatiques juste après la guerre, en 1951.



Il est historique : Cet enregistrement de musique electronique, joué par un ordinateur, est le plus vieux qui existe au monde.



Ne vous attendez pas à une magnifique et douce mélodie, ni à un joli son polyphonique comme on en écoute aujourd'hui. Ce son est brut, mais il est le premier jamais réalisé par un ordinateur :







Ce morceau est en fait composé lui-même de trois titres : l’hymne de la Grande-Bretagne « God save the Queen », la comptine anglaise « Baa Baa Black Sheep » et de « In the Moon », de Glenn Miller.



Enregistré et pressé sur un vinyle en 1951, Alan Turing travaillait déjà sur ce projet en 1948.