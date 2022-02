Les élections américaines version jazz

Marcus Roberts est un célèbre pianiste de jazz américain. Ce musicien aveugle s'intéresse comme tous ses compatriotes aux prochaines élections présidentielles qui vont avoir lieu le 8 novembre 2016 aux Etats-Unis. Il a choisi de retranscrire la personnalité des candidats telle qu'il l'a ressenti à travers la voix et les discours de chacun.

Le pianiste a donc choisi de faire un mini EP intitulé "Race for the White House". Vous y retrouverez Donald Trump avec « Making America Great Again », Bernie Sanders avec « Feel The Bern », Hillary Clinton avec « It’s My Turn » et Ben Carson avec “I Did Chop Down That Cherry Tree”.