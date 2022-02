L'Agenda en Normandie : vendredi 30 septembre

MANCHE

Les Sapeurs-Pompiers de St Clair sur l'Elle organisent Le 6ème vétathlon de l'Elle dimanche. Les courses et randonnées commencent à partir de 9h30 à St Clair sur l'Elle. Au total : 4 types de courses à pied et vtt à faire seul ou par équipe de deux (1 coureur à pied et 1 vététiste). Ouvert à tous dès 6 ans.

Dimanche, le centre d’animation les Unelles à Coutances organise, pour la 8e année, un jeu de piste. Ce jeu est proposé gratuitement aux familles et au tout public. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Le but est de faire découvrir le patrimoine coutançais et ses chemins pédestres sous forme ludique. Rendez-vous dès 13h30 au 11, rue Saint-Maur.

Dimanche, rendez-vous à l'abbaye de Cerisy-la-Forêt à partir de 7h pour la journée de la randonnée. Vous avez le choix : randonnées pédestres, VTT ou trail à savoir de la course à pied dans les chemins. Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur : saint-lo-agglo.fr.

CALVADOS

Demain et dimanche c'est la fête Saint Remy à Grentheville. Tout au long de ces deux jours participez à des attractions diverses, des stands gourmandises et combat de sumos. Samedi dès 21 h un spectacle comique avec les danseurs Les Maestrias, à 22 h 30 retraite aux flambeaux puis dès 23 h feu d'artifice en musique. Dimanche à 10 h 30 une messe et à 12 h le vin d'honneur à la salle des fêtes.

Samedi, les pousse-bécanes organisent une sortie cyclotouriste de loisir à partir de 9h30 depuis la rue du sapin (parking du garage) à Balleroy. Vous empruntez la voie verte Caen – Thury Harcourt pour un parcours total de 87 km. Possibilité de transport des vélos jusqu’à Caen par l’association. Comptez 5€ par personne pour les membres de l'asso, 10 euros pour les autres.

ORNE

Deux rendez-vous gratuits dans le cadre du festival de la transition écologique ce vendredi de 15h à 20h à Alençon : le marché des producteurs de pays, à la halle au Blé et la disco soupe, place Foch. Inscriptions en tant que bénévole pour la disco soupe auprès du service déchets ménagers.

Dimanche, participez à un immense vide dressing à la salle des fêtes de la Chapelle-Près-Sées organisé par le comité festif des chapellois. Un événement ouvert à tous de 9h30 à 17h avec des animations pour les enfants toute la journée : chamboule tout ou encore pêche aux canards. Buvette et restauration sur place.