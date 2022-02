Calvados : près de Caen, elle "répare" l'orthographe de ses clients

Ne vous attendez pas à devoir (re)plancher sur vos conjugaisons ou à faire des lignes. Chez Catherine Bureau, coach en orthographe près de Caen (Calvados), on appréhende les mots dans l'espace et on réapprend les participes passés aux côtés "du gentil roi être" et "du méchant roi avoir".

"Ce n'est pas votre faute"

La méthode est celle d'Anne-Marie Gaignard: plus de "verbe", "complément" ou de "règle de grammaire", tous ces mots qui ont traumatisé des générations d'élèves, mais une "roue des mots" pour travailler les mots invariables, des moyens mnémotechniques – un accusé à deux menottes, pour les deux "c" – et des exercices au sol. En un an, Catherine Bureau a vu défiler chez elle des personnes de tout âge, "en manque de confiance en elles, et qui souffrent" de leurs déficiences. "Je leur dis toujours: ce n'est pas votre faute si vous avez des soucis, c'est l'apprentissage que vous n'avez pas réussi. Rapidement, la confiance revient", défend la coach, qui annonce "réparer" l'orthographe en douze heures de travail. Enfin, douze heures de jeu.

